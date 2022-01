Friseure froh über 3G-Regelung

per Mail teilen

In Heilbronn-Franken haben Friseure wieder mehr Zulauf. Seit Freitag gilt erneut die 3G-Regelung und für Kunden reicht ein Test für einen Besuch im Salon. Das Geschäft laufe wieder an, erklärt die Obermeisterin der Friseur-Innung Main-Tauber, Michaela Hammer aus Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis). Anrufe und Anfragen über Facebook kommen nun ständig bei ihr an. Die Kunden seien über die 3G-Regelung glücklich. Viele Kunden seien geimpft, es gebe aber auch noch wahnsinnig viele Ungeimpfte und dadurch, dass diese nicht mehr kommen durften, gab es für die Friseure wieder einen finanziellen Einbruch. Hammer befürchtet, dass dadurch die Schwarzarbeit wieder geblüht habe und sie damit wahrscheinlich auch wieder Kunden verloren haben, die jetzt vielleicht dort hängen bleiben.