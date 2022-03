Rund 2.500 Menschen haben am Donnerstagabend in Schwäbisch Hall für Frieden in der Ukraine demonstriert.

"Frieden für die Ukraine und ganz Europa - Stoppt den Krieg" - unter diesem Motto haben sich die Menschen auf dem Haller Marktplatz versammelt. Bündnis aus Politik, Gewerkschaft und Kirchen hatte zur Demo aufgerufen Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrierten mit Bannern und Plakaten in den blau-gelben ukrainischen Landesfarben. Mit dabei war auch Oberbürgermeister Daniel Bullinger (FDP). Aufgerufen zur Aktion hatte ein Bündnis aus Politik, Gewerkschaft, Kirchen und Vereinen. Kundgebungen gab es zudem in Freiburg, Stuttgart, Ludwigsburg und Tübingen. Bundesweit haben Zehntausende Menschen aber auch viele Kirchenemeinden ein Zeichen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine gesetzt. Weitere Friedensdemos in Heilbronn-Franken geplant In Heilbronn-Franken sind in den kommenden Tagen weitere Friedensdemos gegen den Krieg in der Ukraine angemeldet. Unter anderem soll am Freitagabend eine Kundgebung auf dem Heilbronner Kiliansplatz stattfinden. Organisiert wird die "Kundgebung für Frieden und Solidarität" vom Deutschen Gewerkschaftsbund Heilbronn zusammen mit verschiedenen Parteien. Angemeldet sind 100 Teilnehmende, es wird jedoch mit mehr gerechnet. Die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ruft zur Friedensdemonstration am Samstagabend auf dem Marktplatz. Auf der Kundgebung soll auch Oberbürgermeister Steffen Hertwig sprechen. Die Aktion wird von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, Organisationen und den Kirchen unterstützt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind aufgerufen, Kerzen als Friedenssymbol zur Versammlung mitzubringen. Die Gruppe "Eppingen ist bunt" (Kreis Heilbronn) lädt am kommenden Montagabend zur zweiten Mahnwache für Frieden in der Ukraine ein. Geplant sind auf dem Ludwigsplatz unter anderem eine Menschenkette und eine Friedenslichtaktion.