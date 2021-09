per Mail teilen

In Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) ist eine Frau bei einem Sturz ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 83-Jährige auf das Dach einer Scheune gestiegen, um dort Äpfel zu sammeln. Dabei brach sie durch ein Oberlicht und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.