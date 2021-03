per Mail teilen

In Frankenhardt im Kreis Schwäbisch Hall ist am Sonntag eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie war bei Waldbuch von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Danach flüchtete sie zu Fuß. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihr und fand sie später angetrunken in der Nähe der Unfallstelle.