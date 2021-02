Die zahlreichen Mehrgenerationenhäuser in der Region werden bis 2027 vom Bund gefördert. Das entsprechende Bundesprogramm wurde neu aufgelegt und jetzt verlängert. Mehrgenerationenhäuser gibt es in der Region unter anderem in Heilbronn, Schwäbisch Hall, Öhringen und Lauda-Königshofen. Der offizielle Startschuss für die neue Förderperiode der Mehrgenerationenhäuser soll heute in Berlin fallen.