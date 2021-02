Das Land fördert die Sanierung von 50 Kulturdenkmalen mit insgesamt 3,6 Millionen Euro. Mit dabei sind auch einige Projekte aus der Region Heilbronn-Franken. Fast 45.000 Euro bekommt die Kirchengemeinde Neudenau (Kreis Heilbronn) für die Restaurierung der Katholischen Kirche "Laurentius". Dadurch bleibe ein Stück Kirchengeschichte erhalten und könne wieder in seinem ursprünglichen Glanz erstrahlen, so die CDU-Landtagsabgeordnete Isabell Huber. Zuschüsse gibt es auch für die Rundbogenbrücke über den Vorbach in Weikersheim-Haagen (Main-Tauber-Kreis) und für den Turm des Gefallenendenkmals in Eppingen-Mühlbach (Kreis Heilbronn).