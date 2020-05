Im Kreis Heilbronn sind flächendeckende Corona-Tests in Altenheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe angelaufen. Bisher gab es Tests in 13 Einrichtungen. Mittlerweile liegen erste Ergebnisse vor. Laut Landratsamt wurden rund 1.100 Personen getestet. Darunter gibt es bisher fünf bestätigte Corona-Fälle. Es handelt sich um Bewohner und Mitarbeiter, die erforderlichen Schutzmaßnahmen wurden angeordnet. Die Tests werden in der nächsten Woche in neun weiteren Einrichtungen fortgesetzt. Die Aktion soll bis Ende Juni abgeschlossen sein, so das Landratsamt. Bis dahin werden insgesamt rund 7.000 Menschen in etwa 50 Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe getestet.