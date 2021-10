Erster Schnellladepark der Stadt geht in Betrieb

Am Dienstag Vormittag soll der erste Heilbronner Schnellladepark für Elektro-Fahrzeuge offiziell in Betrieb gehen. An vier Säulen mit insgesamt acht Ladepunkten können E-Autos mit bis zu 300 Kilowatt Leistung laden - mit reinem Ökostrom, teilte der Energieversorger ZEAG mit. Je nach Typ können Fahrzeuge demnach in fünf Minuten bis zu 100 Kilometer zusätzliche Reichweite gewinnen. In einer halben Stunde sei voll geladen. Mit der Station auf dem Gelände des Edeka-Marktes am Südbahnhof entstehe in Heilbronn ein wichtiger weiterer Baustein auf dem Weg zur Mobilitätswende, so die Stadtverwaltung. Der erste urbane Schnellladepark in Deutschland wurde vor rund einem Jahr in Stuttgart eröffnet.