Es hat erneut gebrannt, in der vergangenen Nacht in Gundelsheim. Diesmal handelte es sich um ein Auto im Ortsteil Tiefenbach. Gegen 2:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Fahrzeug gerufen. Es brannte aus. Jetzt prüfen die Ermittler, ob das Feuer in Zusammenhang mit mehreren Bänden in jüngster Zeit in Gundelsheim steht. Die Kripo vermutet eine Brandstifterserie und sucht Zeugen.