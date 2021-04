per Mail teilen

Ein Teil der Median-Klinik Hohenlohe in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist nach mehreren positiven Corona-Tests unter Quarantäne gestellt worden. Außerdem wurde für die gesamte Klinik ein Verlegungsstopp angeordnet, so das Landratsamt. Vor einem Jahr war die Median-Klinik Hohenlohe in Bad Mergentheim bereits wochenlang geschlossen, nachdem es dort mehr als 100 Corona-Infektionen gab.