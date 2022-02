Erneut Corona-Ausbruch in der Haller JVA

In der Justizvollzugsanstalt in Schwäbisch Hall sind zum dritten Mal in der Pandemie Menschen mit Corona infiziert, momentan sind 31 Gefangene und neun Mitarbeiter Corona-positiv. Es ist die dritte Corona-Welle im Gefängnis, nach Mai und November im vergangenen Jahr. Zur Eindämmung und gegen eine weitere Verbreitung sind bereits isolierte Gruppen gebildet worden und Besuche sind vorerst bis Ende Februar nicht möglich, teilt eine JVA-Sprecherin mit. Der Gefängnisbetrieb sei momentan nicht in Gefahr, die Mitarbeiter seien in Gruppen unterteilt, um Kontakte zu verhindern.