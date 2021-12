Ermittlungen wegen falscher Corona-Impfnachweise

Im Kreis Schwäbisch Hall ermitteln die Behörden wegen gefälschter Corona-Impf-Nachweise. Die Kriminalpolizei durchsuchte demnach bereits am Mittwoch Häuser in Michelfeld, Rosengarten, Mainhardt und Schwäbisch Hall. Bei den Tatverdächtigen wurden laut einer Mitteilung unter anderem Blanko-Impfpässe, Stempel und Etiketten mit Chargennummern gefunden. Die sechs Tatverdächtigen, ein Mann und fünf Frauen, stehen im Verdacht, Impfnachweise mit falschen Eintragungen hergestellt und in den Umlauf gebracht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Laut Polizei gibt es immer mehr Fälle, in denen versucht wird, mit falschen Eintragungen in Impfpässen digitalen Nachweise zu erschleichen.