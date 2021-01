per Mail teilen

In Nordheim im Kreis Heilbronn ist in der Nacht auf Montag ein Auto in einem Schuppen komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Das Polizeirevier Lauffen schließt Brandstiftung nicht aus und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.