Wohnungslose Menschen können sich in Heilbronn jetzt bis Ende Mai in den Gebäuden des Freibades Neckarhalde aufhalten. Die Stadt und die Aufbaugilde haben sich darauf verständigt, den sogenannten Erfrierungsschutz ein weiteres Mal um einen Monat zu verlängern, um Obdachlosen Schutz zu bieten. Wohnungslose Menschen zählen oft zu Hochrisikogruppen und haben meist wenig Rückzugsmöglichkeiten. Das ist vor allem in der aktuellen Corona-Pandemie für viele ein großes Problem. Bis zu 10 Menschen können das gemeinsame Angebot von Stadt und Aufbaugilde nutzen, um dort zu übernachten und sich tagsüber aufzuhalten.