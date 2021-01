per Mail teilen

In Öhringen (Hohenlohekreis) öffnet am Dienstag die traditionelle Einkehrkirche, allerdings unter Corona-Bedingungen. Dazu kocht wieder der Friedenshort für alle einen deftigen Eintopf, diesmal aber zum Mitnehmen. Die to-go-Einkehrkirche soll auch spirituelle und kulturelle Elemente haben, deshalb plant der Kreisdiakonieverband mit Musik und kleinen Andachten. Die Einkehrkirche findet in den nächsten zwei Wochen immer dienstags und freitags ab 11:45 Uhr statt.