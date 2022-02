Ziehl-Abegg veranstaltet zweites eSports-Turnier im März

Der Ventilatoren-Hersteller Ziehl-Abegg veranstaltet im März zum zweiten Mal ein eSports-Turnier. Dabei kann in Künzelsau (Hohenlohekreis) jedermann am PC um Preisgelder spielen. An den vier Wochenenden im März können sich alle die Lust haben, egal ob Ziehl-Abegg Mitarbeiter oder nicht, in den vier Computer-Spielen Rocket League, Valorant, League of Legends und CS:GO messen. Diese Spiele werden auch bei internationalen Turnieren gespielt und sind wohl die bekanntesten eSports-Titel weltweit. Die Teilnahme ist kostenlos, die Spiele werden live ins Internet übertragen. eSports sind seit Jahren im Kommen, so hat zum Beispiel auch die TSG Hoffenheim inzwischen ein eigenes Computer-Spiel-Team.