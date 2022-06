An den Schulen in Tauberbischofsheim zeigt das bundesweite Förderprogramm "DigitalPakt Schule" bereits Wirkung. So können die Grundschüler in Impfingen bereits mit I-Pads und an digitalen Bildschirmen arbeiten. Bis 2024 stehen der Stadt rund 846.000 Euro zur Verfügung, um die Digitalisierung an allen städtischen Schulen voranzutreiben. Das bundesweite Förderprogramm wurde 2019 gestartet und läuft offiziell bis 2024.