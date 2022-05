per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken veranstaltet zusammen mit der Firma Hammer Media seit Montag eine digitale Azubi-Messe. Unter azubimesse-hn.de kann man bis Sonntag mit rund 50 Unternehmen in Kontakt treten und sich die Aus- und Weiterbildungsangebote anschauen. Wie das Ganze genau funktioniert, wird in einem Video auf der Webseite erklärt. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage hat man sich auch in diesem Jahr für eine digitale Messe entschieden.