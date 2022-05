Olgakrippe fiebert auf Finale des Deutschen-Kita-Preises hin

Am Montagabend wird in Berlin der Deutsche Kita-Preis verliehen. Unter den Nominierten ist auch die Olgakrippe in Heilbronn. 113 Kita-Kinder, Eltern und 28 Mitarbeitende fiebern auf den Abend hin. Schon jetzt sei man "außerordentlich stolz auf die Nominierung", so Bürgermeisterin Agnes Christner laut Mitteilung der Stadt. Es sei eine Bestätigung für die hervorragende pädagogische Arbeit. Als eine von zehn Einrichtungen ist das städtische Familienzentrum im Finale in der Kategorie "Kita des Jahres". Durchgesetzt hatte es sich damit bundesweit gegen mehr als 1.000 andere Einrichtungen. Sollte die Olgakrippe aus der Heilbronner Nordstadt den Zuschlag bekommen, winken bis zu 25.000 Euro Preisgeld.