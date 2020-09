Rund 60 Menschen haben am Donnerstagnachmittag in Heilbronn gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstriert. Eigentlich wurde Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zur Eröffnung der Weindorf-Auslese in Heilbronn erwartet. Wegen des Schweinepest-Nachweises in Brandenburg hatte sie aber kurzfristig abgesagt.