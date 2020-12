per Mail teilen

In der Basketball-Bundesliga halten die Crailsheim Merlins (Kreis Schwäbisch Hall) den Kontakt zur Spitzengruppe. Im Verfolgerduell setzten sie sich am Samstag zu Hause gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 94:80 durch. Für die Merlins war es der fünfte Sieg in der Hauptrunde.