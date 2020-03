per Mail teilen

Die Stadt Crailsheim sucht Aussteller für den Regionaltag am 5. Juli. Besonders interessant seien dabei regionale Produkte, aber auch die Präsentation von Handwerk oder anderen Dienstleistungen, heißt es. Veranstalter ist der Verein Pro Region Heilbronn-Franken, der das Miteinander in der Region fördern will.