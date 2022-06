Beschädigte "Buga-Duscher" werden restauriert

per Mail teilen

Die in Teilen zerstörte Skulpturengruppe "Buga-Duscher" im Heilbronner Neckarbogen soll wieder restauriert werden. Der Schaden sei bei der Versicherung angezeigt worden, teilte die Stadt auf SWR-Anfrage mit. Wie lange die Reparatur der beschädigten "Buga-Duscher"dauere, könne man derzeit nicht sagen. Die Skulpturengruppe war vor kurzem bereits zum dritten Mal massiv beschädigt worden, die Polizei ermittelt. Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) sagte, man wolle alles tun, um die Täter zu finden. Ob man die "Buga-Duscher" etwa mit Video oder anderen Maßnahmen in Zukunft sichern könne, werde man sehen, so Mergel.