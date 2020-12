per Mail teilen

Die neunte Abfüllung des Heilbronner Bürgerweins geht heute in den Verkauf. Die Rotwein Cuvée besteht aus den Rebsorten Lemberg und Samtrot des Jahrgangs 2018 und wurde erstmals von der Genossenschaftskellerei und dem Weingut G.A.Heinrich gemeinsam vinifiziert. Von jeder verkauften Flasche gehen zwei Euro in die Pflege und Unterhaltung des Weinpanormawegs am Wartberg. Die sechs Kilometer lange Route vermittelt auf Schautafeln jede Menge Weinwissen. Der Bürgerwein wurde vor zehn Jahren entwickelt mit dem Ziel, den touristischen Spazierweg zu erhalten. Seitdem haben sich die Genossenschaftskellerei und das Weingut G.A.Heinrich bei der Herstellung der Cuvée jährlich abgewechselt. Der aktuelle Bürgerwein ist ab sofort für 13,90 Euro erhältlich.