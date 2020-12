per Mail teilen

Die für Donnerstag geplante Bürgerversammlung in Wertheim wurde verschoben. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hatte Kontakt zu einem Coronainfizierten. Die Bürgerversammlung sollte in Bettingen sein und musste jetzt kurzfristig abgesagt werden. Ohne den Oberbürgermeister und hohe Verwaltungsmitarbeiter kann die Versammlung nicht stattfinden. Diese haben sich nach einem Kontakt mit einer mittlerweile positiv auf das Coronavirus getesteten Person in Quarantäne begeben. Keiner der Betroffenen hat laut Stadt bisher Symptome. Das Testergebnis soll Entwarnung geben, heißt es. Thema der Versammlung sollte die Entwicklung des Areals Schweizer Stuben sein, ein neuer Termin wird bekanntgegeben.