Niederstettens Bürgermeisterin Heike Naber (CDU) will nach ihrer vorläufigen Amtsenthebung Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Landratsamtes einlegen. Das berichten die Fränkischen Nachrichten. Den Schritt des Landratsamtes hält die Bürgermeisterin für übereilt, weil weder über die vom Gemeinderat gestellten Strafanzeigen noch über das Disziplinarverfahren entschieden sei. Den Bürgermeister-Stellvertretern, die in Niederstetten die Amtsgeschäfte führen, wirft die 51-Jährige "Blockadehaltung" vor. Seit Monaten versuche sie mit dem Gemeinderat ins Gespräch zu kommen, teilte Naber in einer Pressemitteilung an die Zeitung mit. Trotz mehrfacher SWR-Anfragen war von ihr zu den jüngsten Vorgängen bislang keine Stellungnahme zu erhalten.