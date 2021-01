Am Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) gibt es seit diesem Wochenende wieder eine Badeaufsicht. Die DLRG ist wieder vor Ort.Das Baden im Breitenauer See ist zwar seit knapp drei Wochen wieder erlaubt – allerdings auf eigene Gefahr, da es keine Badeaufsicht gab. Entsprechende Hinweisschilder haben darauf hingewiesen. Seit Samstag stellt die DLRG wieder eine Badeaufsicht. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. An heißen Tagen war der Breitenauer See bei Obersulm nach Angaben der Betreiber bereits gut besucht.