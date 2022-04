per Mail teilen

In Oedheim (Kreis Heilbronn) ist am Mittwochabend eine Gewerbehalle ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei gelangte durch das Feuer Heizöl über die Straße in die Kanalisation - wie viel ist noch unklar. Eine Fachfirma ist mit der Reinigung beauftragt. Der Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.