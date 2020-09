Das Deutsche Rote Kreuz hat für Dienstag zu einer Blutspendeaktion aufgerufen. Von 14 Uhr an - so hieß es - sei sie in der Arena Hohenlohe in Ilshofen geplant. Auch andere Einrichtungen, wie die SLK Kliniken in Heilbronn betonen, dass sie dringend auf Blutspenden angewiesen seien. Astrid Stäps von den SLK-Kliniken sagte dem SWR Studio Heilbronn:

"Es ist wirklich in diesem Jahr so, dass eine erhöhte Anforderung existiert. Wir erleben also im Moment eine große Diskrepanz zwischen den vielen Anforderungen von Blutprodukten und dem etwas wenigeren Spendeaufkommen. Natürlich haben wir durch diese Monate, wo auch die Kliniken runtergefahren sind, einen erhöhten Rückstau gehabt. Also Operationen mussten durchgeführt werden, viele Therapien wurden wieder begonnen, so dass das Hochfahren der Kliniken wieder in einen normalen klinischen Alltag mehr Verbrauch hat.“