In Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) geht am Dienstagabend die Bewerbungsfrist für das Bürgermeisteramt zu Ende. Bislang gibt es zwei Bewerber: Neben dem Satteldorfer Kämmerer Reinhold Niebel bewirbt sich auch Thomas Haas, der ebenfalls aus Satteldorf stammt und als Ressortleiter für Digitales und Kommunikation im Crailsheimer Rathaus arbeitet. Amtsinhaber Kurt Wacker tritt nicht mehr an, gewählt wird in Satteldorf am 30. Januar.