Bei der Würth GmbH mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) wird am Dienstag ein neuer Betriebsrat gewählt. Um diese Wahl gab es vorab Wirbel, weil Unternehmer Reinhold Würth den Beschäftigten in einem Schreiben empfohlen hatte, keine Gewerkschaftsvertreter der IG Metall zu wählen. Bundesweit können rund 7.500 Würth-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Betriebsrat wählen, die meisten tun dies per Brief. Direkt an die Urne gehen am Dienstag die Beschäftigten der Logistik und der Verwaltung am Hauptstandort Künzelsau. Der Betriebsrat hoffe auf eine hohe Beteiligung, sagte der stellvertretende Vorsitzende, Harald Egetemaier, dem SWR. Der Wahlkampf sei interessant und fair gewesen.