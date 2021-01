per Mail teilen

Der Abbau eines Großteils der 75 Arbeitsplätze des Laborgeräteherstellers Walter Herzog in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) ist offenbar beschlossene Sache. Grund seien eher strategische Überlegungen des Texanischen Mutterkonzerns PAC, nicht die wirtschaftliche Situation bei Herzog, sagte Birigt Adam von der IG Metall dem SWR. Dem Unternehmen gehe es so wörtlich "sehr, sehr gut". Der Betriebsrat sei in Verhandlungen und hoffe den Kahlschlag noch abwenden zu können.