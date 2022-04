Rukwied: Landwirte sind bereit Afrika zu helfen

Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied aus Eberstadt (Kreis Heilbronn), geht von weiter steigenden Lebensmittelpreisen aus. Das sagte er am Donnerstag im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Betriebsmittelpreise seien für die Landwirte exorbitant angestiegen, der Düngerpreis habe sich vervierfacht, die Energiekosten seien durch die Decke gegangen. "Das heißt am Ende, wir brauchen höhere Preise für Lebensmittel, damit unsere Bauern noch produzieren können." Durch den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland kommt es zu Engpässen bei der Versorgung mit Grundnahrungsmitteln in Teilen von Nordafrika und Asien. Die deutschen Bauern stünden bereit, um dabei zu helfen, die Engpässe zu reduzieren, so Rukwied. Die drohende Hungersnot in Ostafrika zu bekämpfen sei eine globale Aufgabe. Er warte auf Vorschläge der EU-Kommission, wie dort geholfen werden kann und soll.