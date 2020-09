In Künzelsau (Hohenlohekreis) soll die B19 zwischen Belsenberg und Hermuthausen am Donnerstag wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Am Mittwoch waren noch letzte Arbeiten an der Leitplanke erledigt worden. Nach einem Hangrutsch musste die Strecke gesichert werden. Durch Wasser in Bohrlöchern hatten sich die Arbeiten um einige Wochen verzögert.