Bei einem Unfall bei Gaildorf ist in der Nacht zum Samstag ein Auto zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Nach Polizeiangaben wurden die drei Fahrzeuginsassinnen schwer verletzt. Zwei der Frauen wurden im Fahrzeugwrack eingeklemmt, eine sei aus dem Auto geschleudert worden. Die Einsatzkräfte hätten sie nur unter schweren Bedingungen bergen können. Nach bisherigen Ermittlungen war das Fahrzeug von Gaildorf in Richtung Ottendorf unterwegs, als die 19 Jahre alte Fahrerin bei der Abzweigung Hägenau die Kontrolle verloren habe. Das Auto sei erst nach links von der Fahrbahn abgekommen, danach unkontrolliert nach rechts über die Straße und eine fast senkrecht abfallende Gesteinskante geschleudert. Die Bundesstraße war bis Samstag früh 7:30 Uhr gesperrt.