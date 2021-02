Der Autobauer Audi meldet für März zum wiederholten Mal Kurzarbeit an. Wie es heißt, sind rund 16.000 Belegschaftsmitglieder aus der Fahrzeug-Produktion und den damit verbundenen Bereichen am Audi-Standort Ingolstadt betroffen. Das bedeutet eine Woche Stillstand ab dem 1. März für alle Montagelinien. Als Grund wird erneut die weiterhin massiv eingeschränkte Liefersituation bei Computerchips angegeben. Im Audi-Werk Neckarsulm sind keine Arbeitsausfälle geplant, nur wenige Mitarbeiter aus dem Presswerk in Neckarsulm seien von Kurzarbeit betroffen, sie gilt in der Audi Gastronomie im Neckarsulmer Audi Forum und in der Fahrzeugauslieferung bis zum 7. März. Bereits im Januar war die Fertigung in Neckarsulm zwei Wochen lang für die Modelle A4 und A5 gestoppt worden - auch damals waren fehlende elektronische Bauteile die Ursache.