Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat jetzt Anklage gegen drei mutmaßliche falsche Polizisten erhoben. Die drei Männer waren im März in Wallhausen im Kreis Schwäbisch Hall geschnappt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, zwei Opfer in der Gegend um München um 127.000 Euro betrogen zu haben. Auch einem Opfer in Wallhausen im Kreis Schwäbisch Hall gaukelten sie vor von der Polizei zu sein. So erbeuteten sie zunächst 38.000 Euro. Bei der Übergabe von weiteren 42.500 Euro einige Wochen später, schlug dann die echte Polizei zu und nahm die Männer fest.