Am Heilbronner Amtsgericht beginnt der Prozess gegen einen offenbar aggressiven Radfahrer. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54 Jahre alten Mann Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Im Sommer 2019 soll der Mann mit seinem Fahrrad in Heilbronn unterwegs gewesen sein, als ihm wohl der Fahrstil eines Autofahrers nicht passte und er ihn daraufhin massiv beleidigt haben soll. Der Pkw-Fahrer wandte sich an eine Polizistin, die in der Nähe war. Trotz Aufforderung der Beamtin, stehen zu bleiben, sei der Fahrradfahrer weitergefahren. Ein weiterer Polizeibeamter konnte ihn schließlich stellen. Daraufhin sei der 54-Jährige aggressiv geworden, habe den Beamten bespuckt und mehrmals getreten. Nur durch das Eingreifen weiterer Polizisten konnte der Mann festgenommen werden.