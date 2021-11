per Mail teilen

Ab Mittwoch geht der digitale Adventskalender der Kulturstiftung Hohenlohe zum inzwischen zweiten Mal online. Dort öffnet sich täglich ein "Kultürchen", hinter dem sich ein Stück Hohenloher Kultur verbirgt, in Form von Bildern, Videos oder Geschichten. Aufgrund der großen Nachfrage aus der regionalen Kulturszene habe man beschlossen, das Projekt auch in diesem Jahr weiterzuführen, heißt es in einer Mitteilung.