Abfall aus AKW Neckarwestheim geht nach Vaihingen

In Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) wird ab Mittwoch Abfall aus dem Rückbau des Atomkraftwerks Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) gelagert. Der leicht radioaktive Müll sei in Behältnissen verplombt und werde auch verplombt auf der Deponie eingelagert, so der Landkreis Ludwigsburg. Der Müll stammt aus Block 1 des Atomkraftwerks Neckarwestheim. Ein Teil der dort anfallenden Abfälle sei so schwach radioaktiv belastet, dass er auf einer regulären Deponie abgelagert werden könne, so die Abfallverwertungsgesellschaft Ludwigsburg. Laut Mitteilung des Kreises Ludwigsburg hatte das Umweltministerium zuvor die Strahlung gemessen und den Abfall freigegeben.