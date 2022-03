Schwere Unfälle auf A6 bei Weinsberg und A81 bei Möckmühl

per Mail teilen

Am Freitagmorgen gab es auf der A6 beim Weinsberger Kreuz einen Unfall mit einem Verletzten. Bereits in der Nacht krachte es auf der A81 bei Möckmühl.

Am Autobahnkreuz Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist am Freitagvormittag die Überleitung von der A6 zur A81 in Richtung Würzburg wegen eines Unfalls mehrere Stunden lang gesperrt worden. Laut Polizei war ein Auto auf einen Fahrbahnteiler geprallt. Der Motorblock wurde herausgerissen, mindestens ein Mensch ist verletzt, heißt es.

Glück im Unglück bei Möckmühl: Keine Verletzten

Schon in der Nacht zum Freitag war es auf der A81 wischen Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) und Möckmühl (Kreis Heilbronn) zu einem Auffahrunfall gekommen. Beide Fahrer hatten Glück, so die Polizei: verletzt wurde niemand. An dem Transporter entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der Sachschaden des Unfalls insgesamt wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Ein 21-jähriger Transporter-Fahrer war zuvor gegen einen Sattelzug geprallt, das Führerhaus des Transporters wurde dabei schwer beschädigt. Der vorausfahrende Sattelzug war laut Polizei wohl zuvor aus Unachtsamkeit auf die linke Spur geraten, wo der Transporter in Richtung Stuttgart unterwegs war. Der Transporter-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, heißt es. Die Autobahn musste wegen des großen Trümmerfeldes mehr als zwei Stunden lang gesperrt werden.