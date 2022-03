Mann soll versucht haben, seine Frau zu töten

In Eppingen (Kreis Heilbronn) soll ein Mann versucht haben, seine Frau zu töten. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute mit. Der Tatverdächtige hatte am Dienstag offenbar seine Ehefrau im gemeinsamen Haus mit einem Werkzeug und einer Waffe verletzt. Anschließend fuhr er die 63-Jährige mit dem Auto selbst ins Krankenhaus. Als er wieder zu Hause war, nahm ihn die Polizei vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an. Die Frau befinde sich derweil weiterhin in einer Klinik, heißt es.