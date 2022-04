In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) in das Feuerwehrgebäude in der Bahnhofstraße eingebrochen, wie die Polizei meldet. Sie hatten ein Fenster aufgebrochen. Die Täter stahlen nach Polizeiangaben einen Laptop im Wert von etwa 400 Euro.