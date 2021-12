Kreistag berät über Krankenhaus-Zusammenschluss

per Mail teilen

Der Heilbronner Kreistag will am Montagnachmittag darüber beraten, ob die SLK-Kliniken und die Lungenklinik Löwenstein (Kreis Heilbronn) zu einer gemeinsamen Gesellschaft verschmelzen. Auch die Stadt Heilbronn muss zustimmen, der Notartermin ist am 21. Dezember geplant. Dann sollen die Verträge unterzeichnet werden. Bisher sind die beiden Kliniken zwar eng miteinander verbunden, rechtlich sind sie jedoch seit der Übernahme der Klinik Löwenstein durch die größeren SLK-Kliniken Heilbronn noch immer getrennt. Nötig sei deshalb dieser rechtliche Schritt, da vor allem die Klinik Löwenstein auf Grund der Klinikgröße zum Beispiel bestimmte Fördermöglichkeiten nicht nutzen könne oder für eine entsprechende Abrechnung nicht die notwendigen Behandlungsfallzahlen erfülle.