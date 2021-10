Vergleichsweise gute Saison für die Heilbronner Hütte

Die Heilbronner Hütte in den österreichischen Alpen hat in diesem Sommer eine vergleichsweise gute Saison gehabt. Mit knapp 4.300 Übernachtungen habe sie sich von den Einbrüchen des ersten Corona-Jahres erholt, teilte die Heilbronner Sektion des Deutschen Alpenvereins mit. An die Jahre 2017 bis 2019 mit jeweils mehr als 5.000 Übernachtungen konnte die Heilbronner Hütte diesmal zwar nicht anknüpfen. Aber laut Wirtin Olivia Immler hat das Wetter die Buchungen beeinflusst. Demnach gab es viele Stornierungen wegen Regen und Schnee. Das vergangene Wochenende war dagegen ausgebucht. Zum Saisonende gab es eine Bierprobe, außerdem hätten eine Gruppe der Sternwarte Heilbronn und zahlreiche E-Biker dort übernachtet. Auch im kommenden Jahr will die Hüttenwirtin wieder auf Veranstaltungen setzen.