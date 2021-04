Der schwere Verkehrsunfall bei Crailsheim am Freitag Nachmittag wurde von einem 16-Jährigen verursacht. Das Polizeipräsidium Aalen berichtet, der junge Mann sei zwischen Crailsheim und Onolzheim mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Im Straßengraben überschlug sich das Auto und die beiden gleichaltrigen Insassen wurden schwer verletzt. Der Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Da einer der Jugendlichen zunächst noch im Pkw eingeklemmt war, war auch die Feuerwehr Crailsheim mit acht Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. Wie die Jugendlichen an das Auto gekommen sind, ermittelt die Polizei zurzeit noch. Die Straße wurde gegen 19:30 Uhr nach Reinigungsarbeiten wieder freigegeben, berichtet die Polizei.