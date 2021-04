Ab Samstag startet in Schwäbisch Hall offiziell die Bewerbungsphase für die Wahl des neuen Oberbürgermeisters am 4. Juli. Bislang gibt es zwei Kandidaten: Zum einen Simon Michler von der CDU und Bürgermeister in Edingen-Neckarhausen. Der Nachname des Kandidaten ist in der Region nicht unbekannt, denn er ist der Bruder des Öhringer Oberbürgermeisters Thilo Michler. Schon vor Start der Bewerbungsphase hatte er angekündigt, für das Amt kandidieren zu wollen. Außerdem hat der Oberroter Bürgermeister Daniel Bullinger, FDP, seinen Hut in den Ring geworfen. Der 39-Jährige ist Kreistagsmitglied. Ein ursprünglicher Interessent ist wieder raus: Jonathan Richter, derzeit Kämmerer der Gemeinde Obersontheim, hat seine inoffizielle Bewerbung vom Januar wieder zurückgezogen - aus „persönlichen Gründen“, wie er sagt. Der bisherige Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim hatte angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen.