Das Fahrradparkhaus am Heilbronner Hauptbahnhof soll ab Juli in Betrieb gehen. Der Turm soll auf acht Ebenen insgesamt 122 Fahrrädern einen sicheren Parkplatz bieten. So soll es funktionieren: Man stellt sein Rad auf eine sogenannte Radschiene, drückt einen Knopf und das Rad wird mit einem Lift auf einen freien Platz gefahren und Dritte haben so keinen Zugriff. Beim Abholen soll das Fahrrad dann schon innerhalb von 16 Sekunden wieder beim Besitzer sein. Das zwölf Meter hohe Stahlgerüst für den Fahrradturm steht schon. Ab Juli soll man darin dann sein Rad parken können. Die Kosten belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro.