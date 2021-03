Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft erwartet von der neuen Landesregierung in Baden-Württemberg die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche zu bekämpfen.

Die letzten fünf Jahre seien für die Bildungspolitik verlorene Jahre gewesen, kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Von der neuen Landesregierung in Baden-Württemberg erwartet sie deshalb mehr Mut. Es gehe darum, die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche zu bekämpfen, so Jana Kolberg vom GEW-Kreisverband Main-Tauber/Hohenlohe: „Ganz wichtig ist es den Lehrkräftemangel anzugehen. Das heißt zusätzliche Stellen schaffen für Lehrkräfte, auch für mehr Personal in den Bildungseinrichtungen." Sie fordert außerdem neue Studienplätze zu schaffen und die Leitungsteams in Kitas und Schulen zu entlasten. Gerade durch zusätzliches Personal könne man auch die Kinder, die durch die Pandemie "auf der Strecke blieben", viel besser auffangen und individuell fördern, so Kolberg. Um die neuen Stellen zu finanzieren, fordert die GEW die Schuldenbremse weiter aufzuheben.