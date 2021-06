Mit einer Kundgebung bei Constellium in Crailsheim will die IG Metall heute ihre Warnstreiks fortsetzen. Im laufenden Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft unter anderem vier Prozent mehr Geld und sichere Beschäftigung. Die IG Metall ruft ihre Mitglieder nun in der vierten Woche in Folge bundesweit zu Streiks auf. Noch vor Ostern soll die fünfte Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft stattfinden.